Mercato - OM : Un «joli coup» en préparation pour cet été ?

Publié le 13 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que l'OM devrait voir filer Arkadiusz Milik cet été, Pablo Longoria aurait réactivé la piste menant à Juan José Macias déjà suivi l'été dernier. Et visiblement, le président marseillais aurait flairé la bonne affaire.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait voir filer Arkadiusz Milik six mois après son arrivée sous la forme de prêt en provenance de Naples. Et pour cause, le Polonais dispose d'une clause pour quitter l'OM contre un chèque de 12M€. Plusieurs clubs italiens sont à l'affût. Une situation qui pousse Pablo Longoria à se mettre en quête d'un nouvel avant-centre, et aurait relancé la piste menant à Juan José Macias. L'été dernier déjà, l'OM était intéressé par l'attaquant des Chivas Guadalaraja. Et à un agent français très bien implanté sur le marché mexicain, ce serait un très joli coup pour les Marseillais.

«Ce serait un joli coup car il y a énormément de jeunes joueurs très talentueux au Mexique»