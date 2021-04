Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : ASSE, Barcelone... La concurrence totalement folle pour ce crack de L2 !

Publié le 12 avril 2021 à 14h10 par A.M.

Auteur d'une saison impressionnante pour ses débuts en professionnels, Ismaël Doukouré (17 ans) est déjà très convoité sur le marché. L'OM va avoir forte affaire pour devancer la concurrence.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait orienter son mercato vers le recrutement de joueurs prometteurs dans le but de réaliser une plus-value à moyen terme. En ce qui concerne les postes recherchés, le club phocéen se mettra en quête d'au moins un défenseur central. Et pour cause, Jorge Sampaoli évolue dans un système à trois axiaux et pour le moment, seuls quatre joueurs sont à sa disposition à savoir Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Lucas Perrin et Leonardo Balerdi. Boubacar Kamara étant désormais bien établi au milieu de terrain. Mais cet été, l'OM risque de voir filer Caleta-Car, toujours convoité en Premier League, tandis que l'incertitude plane concernant Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund avec une option d'achat trop élevée. Dans cette optique, les Marseillais suivent de près l'évolution d'Ismaël Doukouré.

L'Europe entière s'arrache Doukouré