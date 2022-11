Mercato - OM : Un incroyable transfert possible avec Sadio Mané ?

Amadou Diawara

Alors qu'il défend actuellement les couleurs du Bayern Munich, Sadio Mané ne cache pas son attachement pour l'OM. Arrivé à Marseille lors de l'été 2020, Pape Gueye a d'ailleurs lâché une incroyable anecdote sur l'intérêt de son compatriote sénégalais pour son club. De quoi imaginer un transfert de Sadio Mané à l'OM ?

Lors du dernier mercato estival, Sadio Mané a quitté Liverpool pour rejoindre le Bayern. Toutefois, l'attaquant sénégalais reste tout de même un grand fan de l'OM. « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! » , a d'ailleurs lâché Sadio Mané dans une story publiée par Pape Gueye sur Instagram durant la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier.

«Mets de l’argent et je viens !»

Au mois de mars, Bamba Dieng s'est prononcé sur Sadio Mané et l'OM. Et l'attaquant marseillais a affirmé que son compatriote sénégalais était un grand fan du club marseillais. « C'est un joueur exceptionnel. Sadio c'est quelqu'un qui travaille dur à l'entraînement et ça se voit sur ses matchs. C'est quelqu'un qui nous donne beaucoup de conseils aussi. A l'entraînement, sur les penalties, il m'appelle, me propose des idées. Il veut qu'on aille vers l'avant, qu'on progresse. Il aime beaucoup l'OM aussi. Il m'a dit qu'il regardait tous les matchs de l'OM. Dès qu'on arrive en sélection, il est content, il nous parle de Marseille. J'aimerais bien qu'un jour il nous rejoigne pour jouer ici » , a déclaré Bamba Dieng lors d'un entretien accordé à Radio Maritima .

«Sadio est supporter de l’OM»

Même son de cloche du côté de Bacary Cissé - le conseiller de Sadio Mané - lors d'une interview pour After Foot en juin : « Sadio est supporter de l’OM. Demain, il porte le maillot du Bayern Munich et vous lui demandez quelle est son équipe préférée, il vous dira l’Olympique de Marseille. Un jour à Marseille ? Ça dépendra de ce que les Marseillais vont proposer, ça dépendra peut-être de Sadio » .

«Après chaque match avec Liverpool, je me pose et je vous regarde»