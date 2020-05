Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre encore possible pour l’avenir d’André Villas-Boas ?

Publié le 27 mai 2020 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 27 mai 2020 à 18h48

Le feuilleton entourant l’avenir de André Villas-Boas à l’OM enflamme la Canebière depuis plusieurs jours et ce ne serait peut-être pas terminé.

Où sera André Villas-Boas la saison prochaine ? C’est la question qui obsède tous les supporters et observateurs de l’OM. Alors que les dernières déclarations parues ce lundi annonçait qu’André Villas-Boas souhaitait finalement continuer dans la cité phocéenne, l’avenir du technicien demeurerait toujours incertain. Lundi soir, on avait appris que AVB souhaitait poursuivre l’aventure à l’OM pour vivre avec ses joueurs la Ligue des Champions. Après cette information révélée par le journal l’Equipe , qui a d'ailleurs été confirmée par la suite par le club phocéen à travers un communiqué, on pensait que, malgré le départ d’Andoni Zubizarreta auquel il avait lié son avenir, Villas-Boas souhaitait poursuivre à Marseille, mais rien ne serait moins sûr.

La situation économique de l’OM pourrait pousser AVB à partir

Si ses relations avec le président Jacques-Henri Eyraud ne sont pas bonnes, André Villas-Boas a tout de même montré la volonté de poursuivre, mais la situation dans laquelle se trouve l’OM pourrait tout remettre en question. En effet, Marseille est dans une situation très délicate. Pour respecter l’accord conclu avec le fair-play financier visant à réduire son déficit, le club va devoir vendre certains de ses joueurs phares. En cas de non-respect de l’accord de règlement, l’instance européenne pourrait sanctionner lourdement le club olympien. Une hypothèse qu’André Villas-Boas connait bien.

Villas-Boas prêt à rester mais...