Mercato - OM : Un attaquant annonce du lourd, c’est déjà validé

Très actif cet hiver, l'OM a notamment déboursé 8M€ pour recruter Faris Moumbagna. L'attaquant camerounais, méconnu du grand public, a d'ailleurs accordé ses premiers mots, ne manquant pas d'afficher de grandes ambitions et une grande confiance en lui. Des propos qui ont plu à Daniel Riolo.

Cet hiver, l'OM ne chôme pas pour renforcer son effectif. Dernier arrivé en date, Faris Moumbagna a d'ailleurs débarqué pour 8M€ en provenance de FK Bodø/Glimt. Méconnu du grand public, l'attaquant camerounais ne manque toutefois pas d'ambition comme il l'a souligné dans sa première interview en France.

Moumbagna veut déjà «tout casser» l'OM

« Les supporteurs vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. Après quand tu arrives dans un club comme celui-là, il y a beaucoup d’attente. Je ne me retiens pas, je vais arriver et tout casser pour être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM », confiait le nouvel attaquant de l’OM au micro de RMC Sport .

Riolo adore ce discours