Mercato - OM : Transfert validé par De Zerbi !

Alexis Brunet

Pour renforcer son milieu de terrain, l’OM regarde du côté de l’Italie et plus précisément de la Juventus. Le club phocéen s’intéresse à deux joueurs de Thiago Motta, Nicolo Fagioli et Arthur. Roberto De Zerbi aurait même déjà validé une possible arrivée du second, mais les deux formations doivent encore se mettre d’accord.

Actuellement, l’OM pointe à la deuxième place en Ligue 1, à huit points du PSG, en attendant la rencontre de dimanche soir face à l’ASSE. Les Marseillais pourraient donc embêter le club de la capitale jusqu’au bout pour le titre, mais certains transferts seront peut-être nécessaires.

Longoria frappe fort ! 💥 Luis Henrique brille sous De Zerbi, son futur à l'OM s'annonce radieux et surprenant. Restez à l'affût !

➡️ https://t.co/X7mBuzi3pX pic.twitter.com/1jTU4XioxU — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

L’OM veut un renfort en défense

Afin de se donner une chance de titiller le PSG, l’OM a identifié son principal problème, la défense. Le club phocéen concède trop de buts et le recrutement d’un joueur dans ce secteur cet hiver est une priorité. Les dirigeants marseillais pisteraient notamment le joueur de la Juventus, Danilo.

De Zerbi a validé une arrivée d’Arthur à l’OM

En plus d’un défenseur, l’arrivée d’un milieu de terrain à l’OM serait envisagée. Là encore, le club phocéen regarde du côté de la Juventus. Le site Calciomercato affirme que les deux formations discutent pour Nicolo Fagioli et Arthur. D’ailleurs, une arrivée du second aurait déjà été validée par Roberto De Zerbi. Le Brésilien a de grandes chances de quitter Turin cet hiver, car il ne semble pas être dans les plans de Thiago Motta.