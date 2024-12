Mercato - OM : Transfert historique, c’est grâce à lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En janvier 2017, un an et demi après son départ, Dimitri Payet fait son grand retour à l’OM. Pour le premier mercato de l’ère McCourt, le club phocéen frappe fort en bouclant ce qui était à ce moment-là le plus gros transfert de son histoire. Et l’ancien international français reconnaît d’ailleurs que Jacques-Henri Eyraud a eu un rôle majeur dans ce transfert.

En octobre 2016, l'OM est racheté par Frank McCourt qui s'apprête à réaliser de gros investissements sur le mercato. Ainsi, dès son premier marché des transferts, en janvier 2017, le nouvel actionnaire majoritaire de l'OM lâche 30M€ pour rapatrier Dimitri Payet qui avait rejoint West Ham un an et demi plus tôt. A ce moment-là, il s'agit du plus gros transfert de l'histoire de l'OM, et l'ancien international français révèle d'ailleurs que c'est Jacques-Henri Eyraud qui est à l'origine de son retour.

Payet salue l'importance d'Eyraud dans son transfert

« Quand je suis revenu en janvier 2017. J’ai une reconnaissance qui lui sera éternelle, c'est le président de l'OM, qui à l'époque était Jacques-Henri Eyraud. Il m'a dit "Moi je veux que tu reviennes et je ferai tout ce qu'il faut pour que tu reviennes". Et on s'est battu jusqu'au 28, 29 janvier, et c'était dur. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ça allait être compliqué à se faire. Mais il n'a jamais lâché cette négociation », révèle l’ancien numéro 10 de l’OM au micro de BFM Marseille, avant de poursuivre.

«Il n'a jamais lâché cette négociation»

« Il ne m’a jamais lâché car on se parlait souvent. Et il m'a permis de réaliser mon rêve de revenir et de faire en sorte que ma famille revienne chez elle, puis de vivre ces saisons incroyables derrière... C'est une reconnaissance éternelle que j'ai envers le président Eyraud et envers l'actionnaire (Frank McCourt), qui avait mis la main à la poche. Ça reste un transfert conséquent à l'époque pour l'OM. Ce sont les deux personnes qui me viennent tout de suite à l'esprit », ajoute Dimitri Payet.