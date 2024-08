Mercato - OM : Son transfert était une évidence !

Thomas Bourseau

Neal Maupay (28 ans) est réputé pour s’exprimer sans filtre sur ses réseaux sociaux. Et alors que la presse faisait part d’un accord trouvé entre l’OM et Everton pour son prêt avec obligation d’achat, l’attaquant prenait son compte X pour partager sa joie de rejoindre l’Olympique de Marseille qui n’avait même pas communiqué sur l’opération. Et les indices des coachs Roberto De Zerbi et Sean Dyche laissaient entendre que cette opération allait voir le jour.

Le 17 août dernier, Faris Moumbagna contractait une grave blessure à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Aux yeux de Roberto De Zerbi, il fallait impérativement que l’OM recrute un attaquant afin de pallier la longue absence de Moumbagna. En conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille lâchait en effet le message suivant le vendredi 23 août. « Il reste encore du mouvement pour compléter le mercato, car la seule note négative, c’est la blessure de Faris Moumbagna ».

Neal Maupay a exulté sur les réseaux sociaux avant même l’officialisation de l’OM

le10sport.com vous annonçait dernièrement que l’OM faisait de Neal Maupay l’une des ses pistes les plus chaudes, mais qu’Everton réclamait 8M€ en tant que transfert sec et non un prêt sans obligation d’achat. Finalement, les parties se sont rapprochées le mercredi 28 août au soir toujours selon nos informations exclusives et un prêt d’une saison avec obligation d’achat de 4M€ a été conclu. Pour le grand bonheur de Neal Maupay qui n’a pas attendu l’officialisation de sa venue par l’Olympique de Marseille vendredi afin d’exulter. Dès l’annonce de l’accord dans les médias jeudi, l’attaquant français de 28 ans publiait deux posts sur X. Le premier étant une scène du film Les Évadés afin de partager sa joie d’enfin quitter Everton et le second un clin d’oeil au rappeur marseillais JUL.

«Il le sait, nous devons attendre que quelque chose de nouveau se présente pour lui»

Et du côté d’Everton, le coach Sean Dyche ne cachait pas en conférence de presse en début de semaine que l’avenir de Neal Maupay s’écrivait loin du club de la Liverpool. « Il a connu une période très difficile à Everton. Il le sait, nous devons attendre que quelque chose de nouveau se présente pour lui ou voir s'il reste ici et voir ce qu'il peut nous apporter, mais il a eu un parcours difficile à Everton. ». Maupay, au terme de son prêt, rallongera son aventure à l’OM jusqu’en 2028.