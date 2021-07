Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli tout proche de signer sa prochaine recrue !

Publié le 1 juillet 2021 à 16h50 par La rédaction

L’OM fait indéniablement partie des animateurs de ce début de mercato. Après Gerson et Konrad de la Fuente, le club phocéen serait tout proche de réaliser un nouveau (beau) coup !

L’OM continue à muscler son entrejeu ! Après les fins de prêt de Cuisance et Ntcham, conjugués au départ de Sanson l’hiver dernier, le milieu de terrain marseillais manquait cruellement de joueurs. L’arrivée du Brésilien Gerson, désormais officielle, permet de combler ce trou. Mais Marseille ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Un international Espoirs français devrait débarquer dans les prochains jours pour garnir un peu plus l’effectif phocéen.

Un gros coup à moindre coût

Selon nos informations, Mattéo Guendouzi devrait rejoindre les bords de la Canebière dans les prochains jours. Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain explose en 2017 sous les couleurs du FC Lorient. Rapidement transféré à Arsenal, il devient un homme de base du système d’Unaï Emery au point d’être appelé en Equipe de France. Ses relations se tendent néanmoins avec Mikel Arteta, et le joueur est prêté en 2020 au Hertha Berlin. Sa saison en Allemagne apparaît plutôt moyenne (2 buts et 3 passes décisives pour 24 matches joués). Mais le talent du joueur, alliant puissance et finesse technique, saute aux yeux. Un profil manquant au milieu de terrain marseillais. Reste désormais à négocier le prix du transfert. Les dirigeants des Gunners réclamaient au départ 20 M€, tandis que Longoria ne souhaitait pas débourser plus de 10-12 M. Selon nos informations, Arsenal aurait accepté de revoir ses ambitions à la baisse. Le Français ne semble jamais avoir été aussi proche de l’OM.