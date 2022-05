Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba dit tout sur son intégration !

Publié le 1 mai 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

L'été dernier, William Saliba a rejoint l'OM en prêt sans option d'achat. Et le défenseur central, devenu international tricolore, s'est rapidement intégré à son nouvel environnement.

L’été dernier, l’OM avait pour cible de se renforcer à tous les niveaux. Sur le plan défensif, le club phocéen avait donc décidé de se tourner vers William Saliba, qui est arrivé en prêt sans option d’achat en provenance d'Arsenal. Et le joueur d’aujourd’hui 21 ans s’est rapidement acclimaté à son nouvel environnement. Le défenseur central est devenu l’un des titulaires indiscutables de Jorge Sampaoli, et ses performances lui ont valu ses premières sélections avec l’Équipe de France de Didier Deschamps. Son adaptation à l’OM s’est faite assez facilement, et Jorge Sampaoli l’a visiblement beaucoup aidé.

« Franchement je me suis bien acclimaté ici. Tout va bien »