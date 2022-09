Foot - Mercato - OM

OM : Que doit faire l’OM avec Bamba Dieng ?

Publié le 7 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Au terme du dernier mercato, Bamba Dieng n’a finalement pas quitté l’OM. Pour autant, sa situation reste incertaine étant donné que certains marchés sont encore ouverts à l’heure actuelle. Un transfert pourrait donc encore être possible pour le Sénégalais, qui a réintégrer l’effectif d’Igor Tudor. Quelle décision faut-il alors prendre en ce qui concerne le sort de Bamba Dieng ?

Mis sous pression par Frank McCourt, Pablo Longoria devait réaliser des ventes et faire rentrer de l’argent cet été à l’OM. Des départs étaient attendus et les regards se sont alors tournés vers Bamba Dieng, l’une des plus grosses valeurs marchandes du club phocéen. D’ailleurs, dès son arrivée, Igor Tudor avait clairement expliqué qu’il ne comptait pas sur le Sénégalais. Ne manquait alors plus qu’à trouver preneur pour Bamba Dieng. Et cela n’a clairement pas été simple…

Un feuilleton à rebondissements

En effet, il aura fallu attendu les derniers jours du mercato pour que cela se décante pour Bamba Dieng. Et en quelques heures, le Sénégalais a été annoncé dans 3 clubs. Tout d’abord, un transfert à Lorient a été annoncé. Par la suite, c’est à Leeds qu’il devait poser ses valises. Tout était d’ailleurs bouclé avec le club anglais. Le patron de Leeds avait même confirmer l’opération sur les réseaux sociaux. Finalement, suite à une offensive de dernière minute, c’est l’OGC Nice qui a repris l’avantage pour Dieng. Problème, la visite médicale chez les Aiglons n’a pas été concluante pour l’attaquant de l’OM qui a ainsi vu son transfert avorter.

Et maintenant quoi pour l’avenir de Dieng ?