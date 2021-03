Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour Ntcham ?

Publié le 31 mars 2021 à 20h10 par A.C.

Arrivé en prêt cet hiver, Olivier Ntcham pourrait ne pas faire long feu à l’Olympique de Marseille.

Il est peut-être l’homme qui a précipité le départ d’André Villas-Boas. Prêté par le Celtic cet hiver, Olivier Ntcham a mal commencé son aventure à l’Olympique de Marseille... et les choses ne se sont pas arrangées depuis. Les apparitions du milieu sont rares et d’après The Scottish Sun , Pablo Longoria n’aurait aucune intention de lever l’option d’achat présente dans son contrat, qui s’élèverait à 5M€. Le président de l’OM semble en effet avoir d’autres pistes pour étoffer son entrejeu...

Destination le Torino après l’OM