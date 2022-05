Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda a bien envisagé un départ…

Publié le 15 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé sur le départ en janvier dernier lorsqu’il était encore simple doublure de luxe avec l’OM, Steve Mandanda était tout proche de l’AS Monaco. Explications.

Avec le recrutement de Pau Lopez l’été dernier, la hiérarchie des gardiens a été bouleversée à l’OM, et Steve Mandanda en a fait les frais. Malgré son ancienneté au club datant de 2007, l’emblématique gardien de 37 ans a longtemps été poussé sur la touche ces derniers mois par son concurrent espagnol, au point même où Mandanda ait envisagé de quitter l’OM durant le mercato hivernal.

Mandanda a sollicité Deschamps sur un départ

Comme l’a révélé Le Phocéen, Steve Mandanda était en négociations avancées avec l’AS Monaco en janvier dernier, et le gardien de l’OM avait d’ailleurs décidé d’en discuter avec Didier Deschamps afin de savoir si un départ pour la Principauté lui aurait permis de retrouver l’équipe de France. Et face à la réponse négative du sélectionneur national, Mandanda a finalement décidé de rester à l’OM pour tenter de regagner sa place de titulaire. Reste à savoir si un départ sera de nouveau évoqué lors du prochain mercato estival.