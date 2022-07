Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique a choisi son prochain club

Publié le 2 juillet 2022 à 19h10 par Axel Cornic

Pas vraiment en réussite depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique devrait quitter le club lors de ce mercato estival. Mais alors qu’il semblait tout proche d’un prêt au Torino, il pourrait finalement rejoindre un autre club de Ligue 1, dans le cadre d’un transfert sec.

Les prochains jours seront très importants à l’Olympique de Marseille. Avec le départ de Jorge Sampaoli un nouvel entraineur doit absolument être trouvé et le favori ne serait autre qu’Igor Tudor, comme l’ont annoncé en exclusivité Sky Sport Italia et Relevo . Le Croate pourrait débarquer dès ce lundi et aurait d’ailleurs déjà quelques idées pour renfoncer l’effectif de l’OM, avec notamment Giovanni Simeone.





Mercato - OM : A l’OM, on confirme l’arrivée imminente d’Igor Tudor https://t.co/NXrYHTHnNS pic.twitter.com/Lm0ztx1qiK — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

Une piste se ferme... et une autre s’ouvre

Du côté de Marseille on se concentre surtout sur les ventes pour le moment et un nouveau dossier chaud pourrait se décanter, avec Luis Henrique. La presse italienne a freiné des deux pieds récemment concernant le prêt au Torino et La Provence a ouvert une toute nouvelle piste, avec le FC Nantes. Le gros avantage de cette piste est que les Canaris souhaiteraient boucler un transfert sec, avec donc de l’argent frais qui pourrait directement entrer dans les caisses de l’OM.

Luis Henrique veut Nantes