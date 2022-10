Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un coup magistral pour la succession de Payet

Publié le 4 octobre 2022 à 17h30

Dan Marciano

A l'OM, l'avenir de Dimitri Payet se prépare doucement. Président du club marseillais, Pablo Longoria aurait ciblé plusieurs profils ces derniers mois, notamment celui d'Oscar Gloukh, jeune talent du Maccabi Tel-Aviv. Le président phocéen serait en concurrence avec plusieurs équipes dans ce dossier. Une piste valorisée à 10M€ par la formation israélienne.

Agé de 35 ans, Dimitri Payet vit une saison particulière. L'arrivée d'Igor Tudor a marqué un coup d'arrêt dans son aventure marseillaise. Il faut dire aussi que l'international français a de plus en plus de mal à enchaîner les rencontres et les bonnes performances. Président de l'OM, Pablo Longoria en a bien conscience et commencerait à se pencher sur sa succession. Los du dernier mercato estival, l'Espagnol s'était intéressé à Ruslan Malinovskyi, sous contrat avec l'Atalanta Bergame. Et selon plusieurs médias, l'OM aurait coché le nom d'un autre profil.

Mercato - OM : Longoria prend un grand rendez-vous pour juin https://t.co/3Nnvfe9oYe pic.twitter.com/MmmLT4enED — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Longoria veut s'attaquer au « Messi israélien »

Selon les informations de Foot Mercato et du média israélien Sport 5, l'OM s'intéresserait à Oscar Gloukh, seulement âgé de 18 ans, mais déjà comparé en Israël à un certain Lionel Messi. « Il a le même physique que Messi, c'est le futur du football israélien, même s'il manque encore de polyvalence » a confié le journaliste Motti Psheatski lors d'un entretien accordé à I24News. D'autres équipes de Ligue 1 seraient présents dans ce dossier Gloukh.

L'OM en grande difficulté dans ce dossier ?

A en croire le journaliste de Sport 5 , Brest et le LOSC auraient aussi coché son nom. Le directeur sportif du club breton Grégory Lorenzi aurait même fait le déplacement à Tel-Aviv pour observer les prestations d'Oscar Gloukh. Mais le Celtic Glasgow aurait une longueur d'avance sur les trois équipes de Ligue 1. Encore faut-il que le club écossais parvienne à répondre aux exigences du Maccabi Tel-Aviv.

« Il ne serait pas vendu à moins qu'une équipe n'offre 10 millions d'euros »