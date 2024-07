Mercato - OM : Longoria se lâche sur le retour d’Alexis Sanchez

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce vendredi pour les présentations de Lilian Brassier et Mason Greenwood, Pablo Longoria en a également profité pour faire un point sur le mercato de l’OM. Le président marseillais a notamment évoqué un éventuel retour d’Alexis Sanchez, libre de tout contrat après son départ de l’Inter Milan.

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a été transféré à Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, le Gabonais pourrait être remplacé par Alexis Sanchez, à qui il avait justement succédé à l’OM. Le club aurait récemment renoué le contact avec l’international chilien (166 sélections), libre après la fin de son contrat avec l’Inter Milan.

Longoria évoque un potentiel retour de Sanchez

« Premièrement, concernant Alexis Sanchez, je tiens à exprimer tout le respect que j’ai pour ce qu'il a accompli au sein du club et pour les valeurs qu'il a apportées au groupe. Je préfère parler uniquement des aspects positifs à son sujet », a répondu Pablo Longoria ce vendredi en conférence de presse à propos d'Alexis Sanchez. « En revanche, il est vrai que nous devons maintenant reconstruire les secteurs offensifs de l'équipe. Avec les départs déjà survenus et ceux à venir dans le secteur offensif, nous devons envisager des remplacements. Les stratégies que nous souhaitons mettre en place évoluent, notamment en raison du départ de Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'était pas prévu par le club, et cela nécessite des ajustements. Cependant, le club a souhaité conserver Pierre-Emerick, ce qui impacte également nos stratégies. »

« Il y a seulement quatre places d'extra-communautaire »

Avec l’arrivée de Mason Greenwood en provenance de Manchester United, l’OM n’a désormais plus qu’une place pour un joueur extra-communautaire au sein de son effectif, ce qui pourrait compromettre un retour d’Alexis Sanchez : « Il est important de noter que, en tant que président de l’Olympique de Marseille, je dois non seulement avoir du respect et une grande considération pour Alexis, mais aussi gérer les relations avec lui et son entourage. La stratégie de construction de l'effectif est plus globale. En France, il y a seulement quatre places d'extra-communautaire. Avec l'arrivée de Mason, trois places sont déjà occupées, et nous devons maintenant prendre les meilleures décisions stratégiques pour finaliser nos recrutements lors de ce mercato estival », a ajouté Pablo Longoria, dans des propos relayés par Le Phocéen.