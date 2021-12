Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les pistes pour le mercato hivernal

Publié le 26 décembre 2021 à 2h00 par T.M.

Après avoir animé le dernier mercato estival, l’OM pourrait bien remettre cela en janvier. Cet hiver, du monde est attendu sur la Canebière.

Pour lancer le nouveau projet de Frank McCourt à l’OM, Pablo Longoria a profité du dernier mercato estival pour offrir de nombreux joueurs à Jorge Sampaoli. Le président olympien avait promis une dizaine de recrues et elles sont arrivées. Toutefois, aux yeux de l’Argentin, cela n’est pas assez. Sampaoli en veut en effet encore et réclame ainsi des recrues pour janvier. « On doit être à la hauteur de ce mercato. Je parle tous les jours avec le président pour savoir comment on peut améliorer l'effectif, identifier les besoins, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On a un diagnostic plus cohérent de nos manques aujourd'hui, mais il faut voir avec quel budget on pourra se renforcer. On sait qu'il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus. Il y a ces discussions au quotidien avec les dirigeants au club », expliquait-il récemment.

Quelle recrue pour l’OM ?

Du mouvement est donc attendu à l’OM durant le mois de janvier. Pour Pablo Longoria, il va donc falloir se remettre au travail pour satisfaire Jorge Sampaoli et répondre aux besoins de l’Argentin, qui aimerait notamment un attaquant gauche, un milieu de terrain et pourquoi pas un nouveau défenseur. Un travail qui a déjà commencé pour le président de l’OM. En effet, certains noms commencent à circuler sur la Canebière pour venir étoffer l’effectif phocéen. Il a ainsi été question d’un intérêt pour Youcef Belaïli, actuellement libre. De même, des renseignements auraient été pris pour Amadou Diawara, milieu de terrain de l’AS Rome. Le nom d’Alexis Sanchez, que connait bien Jorge Sampaoli, continue également de circuler aux abords du Vélodrome. Affaire à suivre…