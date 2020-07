Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des complications à prévoir pour la prolongation de Mandanda ?

Publié le 19 juillet 2020 à 0h15 par La rédaction

Après avoir prolongé Dimitri Payet en baissant son salaire, l’OM pourrait travailler sur le dossier Steve Mandanda. Cependant, cela ne semble pas aussi facile que prévu pour la prolongation du portier phocéen…

L’avenir de Steve Mandanda pourrait encore s’écrire du côté de l’OM. Après une saison de haut niveau chez les Phocéens, le gardien international français envisagerait de prolonger l’aventure marseillaise, alors que son contrat court jusqu’en juin 2021. A 35 ans, Mandanda ne semble pas encore prêt à raccrocher les crampons, pourtant ce dossier pourrait être plus compliqué que prévu à mener, alors que l’OM souhaite le prolonger en baissant son salaire afin de libérer des fonds…

« Ce n’est pas si limpide que ça »