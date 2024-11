Mercato - OM : Les conditions à remplir pour garder Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Adrien Rabiot s’est engagé jusqu’en 2026 avec l’OM, il n’est pas encore assuré que le milieu de terrain international français soit toujours au sein de l’effectif phocéen la saison prochaine. Après seulement un an à Marseille, Rabiot pourrait donc faire ses valises, mais on pourrait très bien le voir continuer pour une nouvelle saison avec le club phocéen. Il y aurait toutefois quelques conditions à remplir pour l’OM.

On est encore loin de la fin de saison et du prochain mercato estival, mais l’avenir d’Adrien Rabiot fait déjà parler. Restera ? Ne restera pas à l’OM ? La question lui a été posée par Téléfoot et à ce propos, le joueur de Roberto De Zerbi a notamment expliqué : « Je me vois longtemps avec l’OM ? Franchement, je ne sais pas. Je suis très à l’instinct. Ça dépendra aussi de comment ça se passe, ce que je ressens sur cette saison, si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, d’aller plus loin. Je suis un compétiteur, je veux avoir autour de moi des joueurs qui peuvent emmener cette équipe très loin. Il y a tout ça, tout ces paramètres qui rentrent en compte. En tout les cas, à chaque fois que je mettrai le pied avec l’OM, je vais donner 100% ».

Comment retenir Rabiot ?

Comme l’a expliqué Adrien Rabiot, ça dépendra de différents critères pour continuer ou non à l’OM. Ancien joueur du club phocéen, Fabien Laurenti a rebondi pour BFM Marseille sur les propos de l’international français, soulignant les points qui convaincront Rabiot de continuer à Marseille : « C’est clair, si l’OM met la barre assez haut cette saison en se qualifiant directement en Ligue des Champions et en construisant autour de lui une équipe solide, je suis convaincu qu’il sera là ».

« C’est un compétiteur »

« Il joue franc jeu. Au moins c’est clair. Et puis sincèrement, moi, je comprends ce qu’il dit. Je comprends parce que c’est un compétiteur, c’est un joueur qui a toujours joué dans des grands clubs, qui a joué la Ligue des Champions chaque année. Cette année, il ne la joue pas. Donc forcément, il a envie de retrouver cette compétition, de retrouver un club », a-t-il également expliqué d’Adrien Rabiot. Affaire à suivre…