Mercato - OM : Le verdict tombe pour le retour de Guendouzi

Parti à la Lazio Rome l'été dernier, Mattéo Guendouzi a retrouvé la confiance et un jeu attirant. Prêté jusqu'à la fin de la saison, le milieu de terrain français commencerait à donner des regrets à l'OM, qui aura le plus grand mal à le récupérer étant donné que l'option d'achat présente dans le contrat serait quasi-obligatoire.

En fin de cycle à l'OM, Mattéo Guendouzi a découvert un nouveau championnat, mais aussi un nouvel entraîneur Maurizio Sarri, qui lui apporte beaucoup sur le plan tactique. Le milieu de terrain a énormément progressé à la Lazio Rome, où il a atterri l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat quasi-obligatoire.





Guendouzi restera à la Lazio Rome

Et selon Romain Haering, cela ne fait aucun doute que Guendouzi continuera à fouler les pelouses italiennes la saison prochaine. Sur le site du Phocéen , le journaliste a fermé la porte à un retour de l'international français à la fin de la saison, même si ce dernier a récemment clamé son amour pour l'OM.

Un retour à l'OM déjà programmé ?