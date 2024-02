Mercato : Ça se confirme pour le prochain entraîneur de l'OM ?

Thibault Morlain

Pour remplacer Gennaro Gattuso, l'OM a donc choisi Jean-Louis Gasset. Il n'a toutefois signé que jusqu'à la fin de la saison et il est déjà question de sa succession sur le banc du club phocéen. Qui viendra alors prendre les commandes de l'OM ? L'option Christophe Galtier est revenue sur la table et voilà que cela pourrait bel et bien se confirmer. Explications.

Si Jean-Louis Gasset est l'actuel entraîneur de l'OM, il sait déjà très bien qu'il ne restera pas la saison prochaine. S'étant vu confier une mission de seulement quelques mois, l'ancien adjoint de Laurent Blanc devra donc être remplacer à terme par Pablo Longoria. Qui reprendra alors les commandes à l'OM ? On commence déjà à parler de la succession de Jean-Louis Gasset et l'option Christophe Galtier pourrait bien se renforcer.



OM : Un coup à la Zidane en préparation à Marseille ? https://t.co/YisnypFAOp pic.twitter.com/3c8VSKVQpj — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Galtier bientôt libre ?

Evoqué à l'OM déjà pour remplacer Gennaro Gattuso, Christophe Galtier n'a finalement pas bougé d'Al-Duhail, club où il entraîne actuellement au Qatar. L'ancien technicien du PSG pourrait toutefois être très rapidement libre pour poser ses valises à Marseille. En effet, selon les informations d' Al Raya , Al-Duhail préparerait déjà la succession de Galtier, pensant ainsi à Djamel Belmadi pour le remplacer. Celui qu'on annonce à l'OM pourrait alors être prochainement libre...

« Lui a envie d'entraîner l'OM »