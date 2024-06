Mercato - OM : Le transfert d'un buteur est imminent !

Axel Cornic

Prêté au Genoa en janvier dernier, Vitinha ne devrait finalement pas revenir à l’Olympique de Marseille. Alors qu’un nouveau prêt semblait se dessiner, l’attaquant portugais devrait finalement voir un transfert définitif se boucler en ce début de mercato, avec le club phocéen qui devrait récupérer autour de 20M€ de sa vente.

Recruté pour plus de 30M€, Vitinha n’a jamais réussi à confirmer à l’OM. Ainsi, Pablo Longoria a cherché une solution et cet hiver, il a décidé de le prêter au Genoa avec une option d’achat fixée à 25M€. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce pari devrait se révéler payant…

Vitinha quitte l’OM

En effet, le Genoa souhaiterait garder Vitinha ! Ces dernières semaines les deux clubs auraient discuté d’un nouveau prêt, mais c’est finalement vers un transfert que devraient déboucher leurs négociations. On parle ainsi d’une indemnité de 16M€, à laquelle devraient s’ajouter 4M€ de bonus assez facilement atteignables.

Sa signature au Genoa est imminente