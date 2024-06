Mercato - PSG : Un phénomène disponible pour 20M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec l'OL, Rayan Cherki figure sur les tablettes du PSG qui envisage toujours de le recruter. Le jeune attaquant semble d'ailleurs plus que jamais envisager un départ de son club formateur cet été, et une offre à hauteur de 20M€ pourrait suffire à convaincre les dirigeants lyonnais de le laisser filer.

Et si le PSG recrutait un jeune phénomène de Ligue 1 en cette période de mercato estival ? Auteur d'une saison ponctuée de hauts et de bas avec l'OL (3 buts, 9 passes décisives en 39 apparitions), Rayan Cherki (20 ans) est annoncé avec insistance sur le départ, d'autant qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec son club formateur. Et l'international espoirs semble avoir déjà tranché pour son futur.

Cherki envisage de quitter l'OL

L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que Rayan Cherki envisage de changer d'air cet été, et selon le quotidien sportif, le PSG est toujours dans la course pour recruter l'attaquant de 20 ans après avoir déjà tenté sa chance l'hiver dernier pour le jeune phénomène rhodanien.

20M€ devraient suffire pour le PSG