Mercato : Un joueur signe au PSG, Marquinhos le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au PSG cet hiver en provenance de Sao Paulo, Lucas Beraldo s’est imposé dans la charnière centrale parisienne, profitant notamment des blessures à son poste. Il a ainsi pu évoluer aux côtés de son compatriote Marquinhos. Un rêve qui devient réalité pour le jeune défenseur brésilien.

Cet hiver, le PSG n'a pas hésité à miser sur de jeunes brésiliens, à commencer par Lucas Beraldo, arrivé pour 20M€ en provenance de Sao Paulo. L'occasion pour lui d'évoquer le duo qu'il forme avec Marquinhos à la fois à Paris, mais également avec la sélection brésilienne qui dispute la Copa America.

Beraldo est fan de Marquinhos

« Comme l'a dit Dorival, tout est ouvert, il a une semaine pour décider de l'équipe. Je ne pense pas avoir un avantage en jouant avec Marquinhos, nous devons montrer chaque jour que nous méritons d'être titulaire, c'est une concurrence saine. Ce n'est pas parce que je connais mieux Marquinhos que j'aurai plus d'opportunités de jouer, c'est en le montrant sur le terrain. C'est un rêve de pouvoir jouer aux côtés de Marquinhos au Paris Saint-Germain et maintenant en équipe nationale, un joueur qui m'inspire beaucoup, un leader dans de nombreux aspects du jeu, un leader dans le groupe et dans le vestiaire. C'est un honneur, un rêve de profiter de chaque jour avec lui », a confié le défenseur brésilien en conférence de presse avant d’évoquer sa polyvalence.

