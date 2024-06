Mercato : Ce crack balance sur sa signature au PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Lucas Beraldo s'est engagé en faveur du PSG pour une durée de quatre ans et demi. Arrivé en provenance de Sao Paulo, le crack brésilien de 20 ans a tout de suite eu l'opportunité de faire ses preuves à Paris. Interrogé sur son adaptation rapide au PSG, Lucas Beraldo est passé aux aveux.

Pour étoffer sa défense, le PSG a bouclé la signature de Lucas Beraldo lors du dernier mercato hivernal. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a offert environ 20M€ à Sao Paulo pour finaliser le transfert du crack de 20 ans.

Beraldo a signé au PSG en janvier

Arrivé au PSG au mois de janvier, Lucas Beraldo a vu Luis Enrique lui donner sa chance très rapidement. En effet, le défenseur brésilien a enchainé les titularisations avec le club rouge et bleu lors de la deuxième partie de saison 2023-2024.

«Je me suis préparé à ce moment depuis le début»