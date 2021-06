Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le témoignage lourd de sens de Villas-Boas sur son aventure à l’OM !

Publié le 28 juin 2021 à 23h10 par Th.B.

Étant parvenu à ramener l’OM en Ligue des champions, André Villas-Boas a estimé que son temps à Marseille avait été bénéfique pour le club où il dit avoir laissé sa trace.

Le mercredi 29 mai 2019, l’OM décidait de nommer André Villas-Boas entraîneur afin que celui qui est surnommé The Special Two puisse reprendre les rênes du navire phocéen après le départ de Rudi Garcia. Au cours de sa première saison à l’OM, Villas-Boas est parvenu contre toute-attente à terminer second derrière le PSG et à ramener l’OM en Ligue des champions. Néanmoins, la première partie de la saison qui vient de s’achever ne s’est pas passée comme convenu et le recrutement surprise d’Olivier Ntcham au cours du mercato hivernal a obligé Villas-Boas à forcer son départ début février. Malgré cela, André Villas-Boas considère avoir accompli ce qu’il pouvait lors de son bref passage à l’OM.

« Mais c'est quoi laisser une trace ? »