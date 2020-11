Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur idéal de Villas-Boas serait…

Publié le 2 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur de l’OM ces dernières années, Christophe Galtier semble réunir les critères nécessaires pour assurer l’éventuelle succession d’André Villas-Boas la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, et alors que ses résultats actuels sur le banc du club phocéen sont moins impressionnants que la saison passée, André Villas-Boas n’est pas certain de poursuivre l’aventure l’an prochain. Loin de là. L’entraîneur portugais, qui était déjà proche de claquer la porte l’été dernier après le renvoi de son ami Andoni Zubizarreta, n’a jamais caché son envie de relever d’autres challenges après l’OM. Mais qui pourrait alors venir le remplacer ?

Galtier, le profil parfait pour l’OM ?