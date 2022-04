Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Dimitri Payet à l’OM déjà trouvé ?

Publié le 23 avril 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

A 35 ans, Dimitri Payet se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Et quand le moment sera venu, l’OM pourrait déjà avoir son successeur entre les mains.

Cette saison, Dimitri Payet enchaine les prestations XXL, contribuant à l’excellente saison de l’OM. Dans une incroyable forme, l’international français est à un niveau impressionnant. Mais la fin de carrière se rapproche doucement mais sûrement pour le Réunionnais de 35 ans. Si Payet ne veut pas encore y penser, Pablo Longoria doit tout de même préparer l’avenir et la solution pourrait déjà être trouvée.

« Il pourra facilement prendre la relève de Dimitri Payet »