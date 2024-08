Mercato - OM : Le nouveau buteur confirmé à l’étranger ?

Suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour l'Arabie Saoudite, l'OM est à la recherche d'un nouveau buteur et semble avoir trouvé son bonheur en Allemagne. La piste menant à Youssoufa Moukoko a pris un sérieux coup de chaud ces dernières heures, et le Borussia Dortmund a même ciblé son successeur, ce qui confirme la tendance d'un départ à l'OM.

Qui sera le nouveau grand attaquant tant attendu à l'OM, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a finalement décidé de quitter le club pour relever un nouveau défi en Arabie Saoudite ? La piste menant à Eddie Nketiah (Arsenal) a pris un sérieux coup de froid, et la direction phocéenne étudie également la possibilité d'un retour d'Alexis Sanchez cet été. Mais c'est un autre dossier qui s'est considérablement réchauffé depuis deux jours pour l'OM...

🟡⚫️ Borussia Dortmund are set to step up talks for Maximilian Beier this week, negotiations planned on both player and club side.



He's the favorite option of the board after Fullkrug exit and Moukoko's imminent loan. pic.twitter.com/OwPf5y1GpI