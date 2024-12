Mercato - OM : Le joueur parfait est annoncé au RC Lens !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato de folie l'été dernier, l'OM a accueilli un grand nombre de joueurs dans ses rangs. Le club de la cité phocéenne a su parfaitement se relancer mais les dirigeants pourraient profiter de cette période de mercato hivernal pour se renforcer encore un peu plus. Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l'OM, n'a pas hésité à faire une proposition de joueur : Facundo Medina.

Avec l'ouverture du mercato hivernal à venir, l'OM s'apprête à passer à l'action pour renforcer son effectif, notamment dans le secteur défensif. Le club de la cité phocéenne pourrait s'appuyer sur de nombreux renforts et tous les coups sont bons à prendre. De son côté, le RC Lens a envie de récupérer de l'argent et le club pourrait se séparer de plusieurs joueurs, à commencer par Facundo Medina. Le défenseur central, estimé à 25M€ selon Transfermarkt, est une belle affaire.

De Bono séduit par Medina

Ancien joueur de l'OM dans les années 1980, Jean-Charles De Bono s'est exprimé à propos du mercato hivernal du club. Et visiblement, il verrait bien débarquer un nouveau profil plutôt séduisant. « Il y a un défenseur qui me plait beaucoup c’est Facundo Medina le joueur de Lens, dans l’état d’esprit, et la mentalité, il ressemble un peu à l’ancien olympien Gaby Heinze. Il collerait tout à fait à l’image de l’OM mais vraiment ! Il a aussi de l’expérience. C’est un joueur qui me plait vraiment ! » lâche-t-il pour le Football Club de Marseille.

Un gros coup signé par l'OM ?

Si pour le moment rien ne relie Facundo Medina à l'OM en ce moment, l'Argentin de 25 ans suscitait déjà l'intérêt du club en 2022. Présent au RC Lens depuis 2020, il a participé à la magnifique aventure du club de ces dernières années depuis son retour en Ligue 1 jusqu'à son aventure en Ligue des champions. Une belle expérience qui correspondrait parfaitement aux objectifs de l'OM.