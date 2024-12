«C'est un coup de tonnerre» : Première catastrophe au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est probablement le premier très gros coup de l'hiver en Ligue 1. Le Stade Rennais s'apprête effectivement à recruter Brice Samba pour environ 14M€. Une situation qui va pousser au départ Steve Mandanda, qui ne possède décidemment pas un profil qui plaît à Jorge Sampaoli. Un vrai coup de tonnerre pour Florent Gautreau.

Samba à Rennes, «un coup de tonnerre»

« C’est un peu un coup de tonnerre, alors attendu à Rennes parce que tout le monde connaît l'état de l'équipe. On se doutait que Sampaoli allait réclamer des joueurs et on se doutait surtout que les dirigeants avaient envie de marquer un grand coup, et surtout de corriger certaines choses par rapport à ce qui s'est passé cet été. Ce sont des figures connues de notre championnat, ce n'est pas totalement hasard. [...] Ce sont des pistes qui sont quasi faites. [...] Les profils étaient ciblés ensemble, on le voit bien avec le coup de fil à Seko Fofana, le coup de fil à Brice Samba. Samba, j'adore. Je pense que Mandanda, c'est compliqué, même en-dehors du problème Sampaoli, c'est très compliqué cette année à Rennes », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.

«C'est une histoire compliquée pour Mandanda»

Comme à l'OM, Steve Mandanda est donc poussé au départ par Jorge Sampaoli qui a choisi de s'appuyer sur Brice Samba. Et comme le souligne Florent Gautreau, c'est un coup dur pour l'ancien international français : « C'est une histoire compliquée pour lui. Il ne va pas être le numéro 2 de Samba, après avoir été numéro 1 et l'avoir eu en numéro 2. Même s'il a beaucoup de respect pour Samba, il y a un vrai souci pour arriver à faire sortir correctement celui qui est une légende de notre championnat ».