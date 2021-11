Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le FC Barcelone passe à l'action pour Kamara !

Publié le 29 novembre 2021 à 1h00 par D.M.

Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OM, Boubacar Kamara a vu le FC Barcelone s'intéresser à sa situation. D'autres prestigieuses équipes auraient coché son nom.

La tension monte dans le dossier Boubacar Kamara. Alors qu’il devait apparaître en conférence de presse ce vendredi pour répondre aux questions des journalistes, le joueur a décidé de ne pas s’y rendre afin d’éviter de s’exprimer sur son avenir. Lié au club marseillais jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain refuserait de prolonger son contrat avec l’OM selon les dernières informations de Foot Mercato . En froid avec Pablo Longoria, Kamara se dirige vers un départ à la fin de la saison et plusieurs équipes prestigieuses seraient prêtes à l’accueillir.

Le Barça se renseigne sur Kamara