Mercato - Barcelone : Le feuilleton Ousmane Dembélé sur le point de basculer ?

Publié le 28 novembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Les prochains jours risquent d'être décisifs pour l'avenir d'Ousmane Dembélé. Les dirigeants du FC Barcelone devraient rencontrer l'entourage du joueur afin de discuter d'une prolongation de contrat.

Arrivé au FC Barcelone en 2017 pour pallier le départ de Neymar, Ousmane Dembélé n’a pas toujours fait l’unanimité au sein de la formation blaugrana en raison notamment de ses nombreux pépins physiques. Mais alors que son contrat expire à la fin de la saison, les dirigeants catalans n’ont pas l’intention de se séparer de lui. Nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi espère compter sur l’international français lors du prochain exercice : « J'ai eu un entretien individuel avec lui et je lui ai fait comprendre qu'il est très important pour mon projet, a expliqué le technicien catalan ce vendredi, en conférence de presse. Pour moi, c'est très important de l'avoir dans l'équipe. Cela dépend de lui. Il m'a dit qu'il est heureux ici. J'espère pouvoir renouveler son contrat, c'est un footballeur capable de faire la différence dans les années à venir ». Le joueur, qui a fait son retour sur les terrains mardi dernier face au Benfica, n’avait pas non plus cacher son envie de prolonger son passage en Catalogne. « Mon avenir ? Je ne sais pas, il n’y a pas encore eu de discussion avec le club, mais je suis content ici à Barcelone, je me sens bien. Franchement, on verra ce qu’il va se passer » avait déclaré Dembélé en avril dernier lors d’un entretien à beIN SPORTS . Les négociations ont débuté entre les différentes parties, mais les positions restent éloignées.

Les négociations avec le Barça dans l'impasse

Selon les informations de Sport, les dirigeants du FC Barcelone s’activent pour boucler le dossier Ousmane Dembélé avant la fin de l’année 2021. Président de la formation blaugrana , Joan Laporta aurait récemment transmis une offre de prolongation à l’ailier, qui aurait repoussé cette proposition. Comme indiqué par Foot Mercato, Dembélé ne serait pas satisfait et réclamerait un salaire plus important à son équipe, en grande difficulté financières. Le clan du joueur estime qu’il a les capacités de remporter le Ballon d’Or et, qu’à ce titre il mériterait une reconnaissance financière. Le champion du monde 2018 souhaiterait, au fond, rester au FC Barcelone, et espère que ses responsables reviendront sur leur décision. D’ailleurs, Joan Laporta devrait rencontrer dans les prochains jours l’agent de Dembélé, Moussa Sissoko, avec l’espoir de parvenir à un terrain d’entente. En attendant, la situation s’éternise et nombreuses formations surveilleraient la position des différents acteurs.

