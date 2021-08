Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Benedetto est totalement relancée !

Publié le 24 août 2021 à 23h30 par A.C.

Avec Dario Benedetto parti à Elche, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un nouvel attaquant de pointe en ce mercato estival.

Comme prévu depuis le début du mercato estival, Dario Benedetto a quitté l’Olympique de Marseille. L’Argentin, qui n’a que très peu joué lors de la deuxième partie de saison dernière, a rejoint en prêt Elche et laisse donc une place vacante. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours pour le remplacer, mais un en particulier semble plaire à Jorge Sampaoli. En Italie, on assure que le coach de l’OM pousserait pour avoir Giovanni Simeone sous ses ordres. Le fils de Diego Simeone aurait clairement expliqué vouloir quitter Cagliari cet été et ne dirait pas non à un avenir dans le sud de la France.

Cagliari ouvre à un prêt de Simeone