Mercato - OM : La piste M’Baye Niang démontée par un ancien du PSG !

Publié le 3 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM ferai tout pour recruter M’Baye Niang cet été, Jérôme Rothen estime que l’attaquant sénégalais ne devrait pas faire long feu au sein du club phocéen.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM a coché le nom de M’Baye Niang en vue du prochain mercato estival et envisage sérieusement de recruter l’attaquant sénégalais du Stade Rennais. Et même s’il reste sur une saison convaincante en Bretagne, Niang va-t-il pouvoir enfin trouver de la stabilité s’il rejoint l’OM, lui qui fait preuve d’irrégularité depuis le début de sa carrière malgré les nombreux espoirs placés en lui ? Jérôme Rothen, ancien ailier du PSG, affiche de sérieux doutes sur la réussite de Niang à l’OM comme il l’a indiqué sur RMC Sport.

« Il va retomber dans le laxisme, c’est sa mentalité »