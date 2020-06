Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud fait une grosse annonce sur son prochain renfort…

Publié le 3 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

L’OM étant toujours en quête d’un nouveau « head of football » suite au départ d’Andoni Zubizarreta, Jacques-HenrI Eyraud a apporté une précision de taille à ce sujet.

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta qui était directeur sportif de l’OM depuis le début de l’ère McCourt, l’organigramme du club phocéen affiche un grand vide. D’ailleurs, ces derniers jours, le président Jacques-Henri Eyraud s’est mis en quête d’une nouvelle tête dirigeant afin de reprendre en main le secteur sportif de l’OM. Certaines spéculations indiquaient que le président marseillais était même disposé à nommer une personne extérieure au monde sportif, mais Eyraud a rétabli ses vérités à ce sujet.

« Il viendra du football »