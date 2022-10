Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse mise au point de Tudor sur Dieng

Publié le 28 octobre 2022 à 17h45

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng tente de récupérer sa place dans le onze titulaire et de s'imposer à l'OM. Lors des quatre dernières rencontres de championnat, l'attaquant sénégalais a grignoté quelques minutes de jeu et pourrait continuer à grapiller du temps de jeu face au RC de Strasbourg ce samedi.

Bamba Dieng a vécu un dernier mercato agité. L'attaquant sénégalais avait été poussé vers la sortie par ses dirigeants, à la recherche de liquidités. Courtisé par plusieurs clubs français et européens, Dieng avait décidé de poursuivre sa carrière à l'OM et d'essayer de gagner sa place.

Dieng titulaire face à Strasbourg ?

Mis à l'écart en début de saison, Bamba Dieng a fait ses grands débuts le 30 septembre dernier, face à Angers. Depuis, l'international sénégalais se contente de quelques minutes de matches, en attendant certainement plus. Et alors que l'OM défiera Tottenham dans un match crucial mardi prochain, Igor Tudor pourrait bien faire tourner face au RC de Strasbourg ce samedi et offrir du temps de jeu à Dieng.

« On continue d'évaluer la situation »