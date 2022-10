Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Mbappé oublié, voilà les priorités du Real Madrid

Publié le 28 octobre 2022 à 16h30

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le PSG, le Real Madrid n’a pas l’intention de se relancer sur cette piste. Le dossier de l’international français est définitivement clos pour les Merengue, qui ont désormais d’autres projets. La Casa Blanca a déjà identifié ses deux prochains renforts d’envergure : Erling Haaland et Jude Bellingham.

Ces dernières semaines, le feuilleton Kylian Mbappé a repris du poil de la bête. L’international français reprocherait à ses dirigeants des promesses effectuées au moment de sa prolongation en mai dernier et non-tenues par la suite. S’il a démenti ces informations publiquement, son avenir reste au cœur des débats à Paris. Proche de le recruter en fin de saison dernière, le Real Madrid a logiquement été cité comme une destination potentielle pour le natif de Bondy.

Haaland pour l’après Benzema

En revanche, les Madrilènes n’auraient aucunement l’intention de se relancer dans ce dossier. Comme l’indique AS , la Casa Blanca a tourné la page et le désir de s’attacher les services de Kylian Mbappé appartient désormais au passé. Le Real Madrid a d’autres projets pour renforcer son attaque, avec en tête de liste Erling Haaland. Arrivé à Manchester City l’été dernier, le Norvégien aurait une clause libératoire de 180M€ dans son contrat, activable dès 2024 pour tout club n’évoluant pas en Premier League. Le champion d’Espagne 2022 voit en Erling Haaland le parfait successeur de Karim Benzema, qui sera âgé de 36 ans à ce moment-là.

