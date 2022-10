Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur le contrat de Mbappé, la polémique va enfler

Publié le 28 octobre 2022 à 02h00

Arthur Montagne

Depuis quelques jours, la révélation des chiffres du nouveau contrat de Kylian Mbappé ne cesse de faire parler. Il faut dire qu'en trois ans, l'attaquant du PSG pourrait récupérer 630M€ bruts. Et alors que l'Etat s'imaginait récupérer le jackpot, la situation serait un peu plus compliquée que prévue.

En mai dernier, Kylian Mbappé snobait le Real Madrid pour prolonger son contrat avec le PSG. Et selon les informations du Parisien , afin d'inverser la tendance, le club de la capitale avait sorti le grand en lui offrant 630M€ bruts en trois ans, soit le plus gros contrat de l'histoire du sport. Un contrat qui pourrait également rapporter gros à l'Etat, environ 170M€ par an, en comptant les cotisations et l'impôt sur le revenu. Mais Matthieu Llorca, économiste du sport et maître de conférences à l’université de Bourgogne, se montre beaucoup moins affirmatif.

PSG : Apres la polémique, Galtier lance une révolution… pour Mbappé https://t.co/5oDz3PhYzh pic.twitter.com/0n2uqT9D17 — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

«Il faut rester prudent»

« Il faut rester prudent. C’est sûr qu’une grosse partie va aller aux impôts, mais certainement pas tout. On ne connaît pas les placements de Mbappé par exemple. Comme toutes les grandes fortunes ou grandes entreprises, ses conseillers ont tout intérêt à faire de l’optimisation fiscale. Son argent ne dort pas. Plusieurs mécanismes de défiscalisation existent, notamment dans l’immobilier. Ils permettent de réduire les impôts à payer. Ce qui fait qu’on ne peut pas réellement savoir ce que le contrat de Mbappé rapporte à l’État », assure-t-il dans des propos accordés à Ouest-France avant de prendre pour exemple la prime à la signature.

«C’est assez flou»