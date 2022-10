Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination d'Adrien Rabiot déjà connue ?

Publié le 27 octobre 2022 à 15h15

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot est annoncé du côté du PSG ces dernières semaines. Mais alors que ses chances de prolonger avec la Vieille Dame sont de plus en plus minces, le milieu de terrain français devrait plutôt migrer vers la Premier League.

Lors de l'été 2019, Adrien Rabiot a quitté le PSG librement et gratuitement pour rejoindre la Juventus. Trois ans plus tard, le milieu de terrain de 27 ans pourrait faire le chemin inverse dans les mêmes conditions.

Adrien Rabiot a peu de chances de prolonger à la Juventus

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Adrien Rabiot quittera la Juventus librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et en cas de départ de Turin, l'international français pourrait retrouver son club formateur : le PSG. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas la seule destination possible pour Adrien Rabiot.

Direction la Premier League pour Adrien Rabiot ?