Mercato - OM : «Je voulais venir ici», il se lâche après son transfert

Axel Cornic

International suisse, Ulisses Garcia a rejoint l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal, pour notamment pallier le départ de Renan Lodi vers l’Arabie Saoudite. Après avoir déjà fait ses débuts en Coupe de France face au Stade Rennais (défaite 10-9 aux tab), il a été présenté à la presse ce jeudi.

Gennaro Gattuso semblait vouloir garder Renan Lodi et recruter un latéral gauche supplémentaire pour l’épauler. Finalement, le Brésilien a filé vers l’Arabie Saoudite et l’OM a donc dû agir sur le mercato pour boucler deux dossiers importants.

« L'OM est un très grand club, je voulais venir ici, c'est une très grande chance pour moi »

Le premier a déjà abouti sur l’arrivée d’Ulisses Garcia, qui était présent en conférence de presse ce jeudi, aux côtés du président Pablo Longoria. « L'OM est un très grand club, je voulais venir ici, c'est une très grande chance pour moi. Ses supporteurs sont incroyables, c'est aussi le seul club vainqueur de la Ligue des champions. C'est une satisfaction de venir ici. Je suis venu pour travailler et pour grandir en tant que joueur » a expliqué l’ancien joueur des Young Boys de Berne.

« Je suis très compétitif, je veux jouer les matchs et les gagner »