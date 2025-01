Mercato - OM : Jackpot annoncé en direct ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a officialisé le prêt avec option d'achat de Neal Maupay. Interrogé sur la signature de l'attaquant d'Everton, Daniel Riolo a affirmé que le club phocéen avait tiré le gros lot. En effet, le journaliste français estime que Neal Maupay est la recrue idoine pour l'OM, à la fois sportivement et extrasportivement.

En quête d'un nouveau renfort en attaque, l'OM a finalisé le transfert de Neal Maupay lors du dernier mercato estival. En effet, le club phocéen a trouvé un accord avec Everton pour boucler le prêt avec option d'achat du buteur de 28 ans. D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe, l'OM aurait déboursé environ 500 000M€ pour la première année de Neal Maupay, et il lâchera une somme proche de 5,5M€ au mois de juin pour lever sa clause obligatoire.

«J'aime son état d’esprit»

Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a affirmé que Neal Maupay était la recrue parfaite pour l'OM. « Maupay, depuis qu’il est à l’OM, je ne vais pas parler de lui en tant que joueur de foot, j’aime son état d’esprit. Ses petites vidéos, sa communication sur les réseaux sociaux, j’aime bien la façon dont il se met en scène, beaucoup de second degré, qui montre que c’est un joueur de foot et un peu plus », a jugé le journaliste de RMC Sport.

S'il apprécie Neal Maupay à l'OM, Daniel Riolo déplore tout de même son attitude envers Everton. « J’ai détesté ce qu’il a fait à Everton, je trouve que c’est d’une stupidité sans nom. C’est un club qui l’a payé, qui ne l’a pas maltraité, la façon qu’il a eu de se moquer de son club en Angleterre, je trouve que c’est super déplacé pour ses coéquipiers, son entraîneur, pour tous les gens qui sont dans le club et qui galèrent. Un club qui a des vrais fans, historique en Angleterre. Je trouve qu’il n’a pas le droit de faire ça, c’est ridicule d’avoir fait ça et ça m’a beaucoup déçu de sa part », a pesté le journaliste français. Pour rappel, Neal Maupay a taclé Everton sur X le 29 décembre. « Dès que j’ai une mauvaise journée, j’ai juste à regarder le résultat d’Everton et je souris », a posté le numéro 8 de l'OM.