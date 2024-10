Mercato - OM : Il revit après son calvaire à Marseille

Arnaud De Kanel

La maillot de l'OM était trop lourd à porter pour Iliman Ndiaye. La saison passée, le Sénégalais a vécu un calvaire, se mettant sans doute trop de pression à l'idée de jouer pour son club de cœur. Transféré à Everton cet été, l'attaquant revit dans la Mersey.

C’était l’un des feuilletons marquants du dernier mercato estival. Après avoir brillé avec Sheffield United, Iliman Ndiaye n’avait cessé de faire des appels du pied pour rejoindre l'OM, club de son cœur. L’enfant du centre de formation marseillais rêvait d’un retour triomphal sur la Canebière, et Pablo Longoria avait fini par exaucer ce souhait en attirant l’international sénégalais. Mais l’idylle tant espérée n’a pas pris la tournure attendue. Malgré tout l’enthousiasme autour de son arrivée, Ndiaye n'avait pas convaincu. L'OM avait donc décidé de s'en séparer.

Ndiaye à Everton

Le club phocéen avait récupéré près de 20M€ en le vendant à Everton cet été. Un deal bien négocié par les dirigeants phocéens qui arrangeait bien Ndiaye, en perdition totale à Marseille, ville dans laquelle sa femme n'était pas non plus épanouie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est à Everton qu'ils ont retrouvé le sourire.

Everton sous le charme de Ndiaye

A nouveau virevoltant, Iliman Ndiaye s'éclate à Everton sous les ordres de Sean Dyche. « Des choses à prouver après Marseille ? Je ne dirais pas ça. Je n’ai rien à prouver. Je me connais. Je sais ce que je peux atteindre. Je connais mes limites. Ce n’était pas moi la saison dernière. Cette saison, je vais montrer qui je suis », avait-il déclaré. Pour le moment, il tient sa promesse. Titulaire indiscutable, le Sénégalais réalise un début de saison très intéressant sur le plan personnel et vient égayer les après midis moroses des Toffees. Cela lui vaut notamment d'être ovationné lors de chaque sortie comme le fait remarquer La Provence. Ses nouveaux coéquipiers n'ont plus qu'à s'en inspirer.