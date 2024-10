Longoria - OM : Il retourne sa veste en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps très critique à l’égard de Pablo Longoria et de sa gestion de l’OM, Christophe Dugarry a changé d’avis ! Le champion du monde 1998 a commenté l’interview du dirigeant espagnol à L’EQUIPE, et il se réjouit de le voir reconnaître ses erreurs. Le tout avec un nouveau projet qui semble lui plaire.

Nommé président de l'OM en 2021 seulement quelques mois après son arrivée au poste de directeur sportif, Pablo Longoria n'a pas toujours été convaincant. D'ailleurs, Christophe Dugarry l'a régulièrement critiqué, mais il a été convaincu par l'interview du dirigeant espagnol dans les colonnes de L'EQUIPE dans laquelle il assume notamment ses erreurs à la tête du club phocéen.

«Oui, j’ai changé d’avis sur Longoria»

« Oui, j’ai changé d’avis sur Longoria. J’ai été très dur avec lui. Parfois quand il parlait, j’avais l’impression d’avoir un mec qui se moquait de moi, qui était à côté de la plaque. Je trouvais que c’était un embrouilleur plus qu’autre chose. Ce qui est bien chez lui depuis qu’il est à l’OM c’est que c’est un homme de conviction et qui n’a pas peur de faire des choses. Ce n’est pas un président qui est venu pour prendre sa place en tribune présidentielle et attendre de voir ce qu’il se passe. Le mec est hyperactif, parfois trop », lâche l’ancien joueur de l’OM au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Il est arrivé avec des idées, c’est déjà énorme»

« Mais il est arrivé avec des idées, c’est déjà énorme. Il a pris ses responsabilités. Après ça, il s’est trompé (...) J’aime les gens qui reconnaissent leurs erreurs parce que personne ne détient la vérité. Il a tenté des choses. Je trouve que ce qu’est devenu l’OM aujourd’hui, c’est cohérent. Je dis bravo pour les recrues, faire venir De Zerbi, faire venir Hojbjerg, faire venir Rabiot… Je trouve qu’il y a des décisions qui sont fortes. Convaincre aussi son actionnaire d’aller mettre de l’argent alors que les droits TV ont baissé, ça aussi ça prouve que son rapport avec McCourt est de qualité, son rapport avec son directeur sportif est aussi de qualité. Donc j’ai envie de dire bravo », ajoute Christophe Dugarry.