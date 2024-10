OM - Benatia : Longoria n'y comprend rien !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la victoire face à l'OL (2-3), Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'OM, n'avait pas mâché ses mots à l'encontre de l'arbitre de la rencontre. La sanction a d'ailleurs fini par tomber pour le Marocain. En effet, la commission de discipline de la LFP a frappé et Benatia a été sanctionné à 3 matchs de suspension + 3 matchs de sursis. De quoi susciter l'incompréhension de Pablo Longoria.

Convoqué devant la commission de discipline de la LFP pour ses propos sur l'arbitrage suite à la rencontre entre l'OL et l'OM, Mehdi Benatia a été sanctionné. Le conseiller sportif olympien risquait gros et le voilà aujourd'hui qu'il se retrouve avec une suspension de 3 matchs ainsi qu'un sursis de 3 autres matchs. Une sanction qui ne manque pas de faire réagir à Marseille où on juge cette décision très sévère.

Une sanction incompréhensible

Ce mercredi, dans une longue interview pour L'Equipe, Pablo Longoria est revenu sur cette sanction prononcée à l'encontre de Mehdi Benatia. Le président de l'OM a alors affiché son incompréhension totale : « Est-ce que je comprends la sanction de la commission de discipline ? Non, parce qu'elle ne correspond pas au barème utilisé pour d'autres dirigeants ».

« Beaucoup de décisions illogiques »

Par ailleurs, à propos de l'arbitrage en France de manière générale, Pablo Longoria a également lâché : « Je crois qu'il y a un haut niveau de confusion de l'arbitrage français depuis décembre 2023, plus ou moins, quand tu as eu des bouleversements à sa tête. Une confusion énorme. Il y a eu un changement de dynamique. Les erreurs ont toujours existé, mais les choses étaient beaucoup plus claires. Maintenant, je vois beaucoup de décisions illogiques, d'incompréhensions, de choses dites publiquement mais pas faites en privé. Pour moi, l'arbitrage est incohérent, chaque week-end, pas seulement pour l'OM ».