Mercato - OM : Il interpelle les supporters après son transfert

Après avoir évolué à Brest ces quatre dernières années, Lilian Brassier a pris la direction de l’OM lors de cette période de mercato, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un transfert dont il est très fier, comme il l’a confié dans une vidéo publiée par le club, avec un petit message pour les supporters marseillais.

Après Ismaël Koné (22 ans, Watford), Lilian Brassier est devenu la deuxième recrue estivale de l’OM. Âgé de 24 ans, le défenseur a quitté Brest pour prendre la direction de Marseille, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

« C’est un club mythique, donc c’est beaucoup de fierté. J’avais un peu d’attente parce que ça prenait un peu temps. Mais maintenant, j’ai beaucoup de fierté et je suis là aujourd'hui », a confié Lilian Brassier, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’OM.

𝑳𝒂 𝒇𝒊𝒆𝒓𝒕𝒆́ 𝒅’𝒖𝒏 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒆𝒏, par 𝑳𝒊𝒍𝒊𝒂𝒏 𝑩𝒓𝒂𝒔𝒔𝒊𝒆𝒓 🔵⚪️🎥 Les coulisses de l’arrivée de notre nouveau défenseur 👀 pic.twitter.com/Q7olLpXRnT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 5, 2024

« On n’oublie pas les supporters. Dès que tu viens ici, tu retiens ça »