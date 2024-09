Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille n’en voulait clairement plus. Cependant, Azzedine Ounahi a pu compter sur Diego Alonso, coach du Panathinaïkos, afin de trouver chaussure à son pied et pesé dans un projet sportif autre que l’OM. En Grèce, Ounahi se sent déjà libéré d’un poids important.

Mercredi, l’Olympique de Marseille a annoncé le départ d’Azzedine Ounahi en prêt d’une saison au Panathinaïkos. Ce prêt est assorti d’une option d’achat qui s’élève à 11,5M€. Au placard à l’OM depuis la nomination de Roberto De Zerbi en tant que coach le 29 juin dernier, le milieu de terrain de 24 ans a avoué avoir vécu un mois compliqué en cette fin de mercato. « J’avais besoin de faire un choix où je vais pouvoir me concentrer sur le football. J’ai passé des moments un peu difficiles. J’ai passé un mois de mercato qui était très dur. Je devais faire un choix avant la fin du mercato et le choix est fait ».

Mercato : Énorme clash à l’OM, ils ne s’adressent plus la parole ! https://t.co/bm4uRzYd5Y pic.twitter.com/VNC25mBOSH — le10sport (@le10sport) September 4, 2024

«C’était un choix très difficile pour moi par rapport à ma situation»

Le Panathinaïkos a été sa destination finale qui aurait pu être tout autre puisque l’international marocain était très courtisé dans les Pays du Golfe notamment. « C’était un choix très difficile pour moi par rapport à ma situation et des offres que j’ai reçu des Pays du Golfe. J’ai eu un échange avec le coach et l’administration. J’ai ressenti un fort intérêt et un club qui attendait vraiment que je signe avec eux. J’ai eu un bon feeling avec le coach, on a pas mal échangé ».

«Le coach m’a convaincu de venir au club. J’ai hâte de commencer mon aventure»

Azzedine Ounahi s’est dit libéré au micro de PAOTV en dévoilant sa hâte de démarrer sa nouvelle aventure avec un entraîneur qui compte sur ses services contrairement à Roberto De Zerbi à l’OM. « Je suis un joueur qui doit se sentir aimé et concerné. L’échange avec le coach était clair. Il m’a expliqué ce qu’il attend de moi. La direction m’a expliqué quel était le projet pour cette année. J’ai senti un club ambitieux avec des supporters qui sont toujours derrière leur club et ça m’a rappelé l’Olympique de Marseille. (…) Le coach m’a convaincu de venir au club. J’ai hâte de commencer mon aventure ».