Mercato - OM : Il annonce déjà son départ l’été prochain ?

Barré par une rude concurrence à l’OM, son club formateur, Simon Ngapandouetnbu a donc été prêté du côté du Nîmes Olympique l’été dernier afin d’obtenir du temps de jeu. Un projet qui semble parfaitement convenir au gardien camerounais, qui affiche déjà son envie de quitter définitivement l’OM en fin de saison si son équipe monte en Ligue 2.

Lors du dernier mercato estival, l’OM a recruté deux nouveaux gardiens avec Gerónimo Rulli et sa doublure Jeffrey de Lange, ce qui reléguait donc une nouvelle fois le jeune Simon Ngapandouetnbu (21 ans) au rang de numéro 3 dans la hiérarchie. Le Camerounais, qui ne compte toujours aucune apparition en match professionnel avec l’OM, a donc décidé de partir.

« Nîmes, le bon choix »

Ngapandouetnbu a été prêté au Nîmes Olympiques, en National, où il trouve enfin du temps de jeu. Et dans des propos rapportés par Objectif Gard, le gardien de l’OM évoque ce choix : « J’avais d’autres options, mais Nîmes était le bon choix. J’ai la confiance du coach. C’est un club où je voulais venir. Je savais où je mettais les pieds », assure Simon Ngapandouetnbu.

Un départ définitif de l’OM en vue ?

Et malgré un contrat qui court jusqu’en 2026 avec l’OM, le gardien camerounais semble envisager son futur à long terme loin du Vélodrome : « Je suis venu en mission. Si on monte en ligue 2, j’aimerais continuer avec Nîmes », poursuit Ngapandouetnbu, qui annonce donc son possible départ de l’OM l’été prochain.