Mercato - OM : Grosse bagarre en Ligue 1 pour ce transfert à 0€

Auteur de très belles ventes, l’OM remplit ses caisses et compte réinvestir une bonne partie de ses bénéfices dès cet été. Malgré tout, les dirigeants flairent les opportunités de marché peu couteuses. Moussa Diarra en est une. Selon nos informations, le défenseur est suivi par le club phocéen qui est directement en concurrence avec d’autres écuries de Ligue 1.

L’OM touche au but dans le si complexe dossier Mason Greenwood. La venue de l’attaquant a monopolisé l’attention des dirigeants ces derniers jours. La finition de son transfert va donc permettre aux Phocéens de s’activer sur d’autres pistes. Roberto De Zerbi a besoin de renforts au plus vite et malgré une belle enveloppe, l’OM ne compte pas dilapider son argent n’importe comment. Pablo Longoria est notamment à l’affut et surveille un joueur libre.

Diarra intéresse l’OM

Ce joueur connait bien la Ligue 1 puisqu’il s’agit de Moussa Diarra. N’ayant pas prolongé son contrat avec Toulouse, le défenseur malien est libre et il intéresse l’OM Les dirigeants marseillais se sont d’ailleurs manifestés auprès de l’entourage du joueur, au même titre que leurs homologues niçois.

Une bataille en Ligue 1

Moussa Diarra est une opportunité de marché dont aimeraient profiter trois équipes de Ligue 1. En plus de l’OM et de l’OGC Nice, l’ancien toulousain est dans les petits papiers du Stade Brestois selon nos informations. Le club finistérien recherche en effet un défenseur central pour remplacer Lilian Brassier, recruté par l’OM il y a une dizaine de jours. Pour l’heure, Diarra n’a pas fait son choix mais il donne sa préférence à un départ à l’étranger. Ces derniers jours, le natif de Stains a d’ailleurs pris une décision forte mais elle ne concerne pas son avenir en club. En effet, il a décidé de se retirer de l’équipe nationale du Mali en soutien à son capitaine Hamari Traoré, écarté à la suite de ces messages pour « manquement à l’honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l’équipe nationale et le football malien. » Une première décision courageuse en attendant de statuer sur son avenir.