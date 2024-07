Mercato - OM : Greenwood jubile encore après son transfert

Pierrick Levallet

Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, l’OM a officialisé une troisième arrivée avec Mason Greenwood. L’attaquant de 22 ans a été recruté pour plus de 30M€ et vient en partie pour pallier le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien joueur de Manchester United a d’ailleurs montré à nouveau sa joie d’évoluer désormais sous les couleurs phocéennes.

L’OM est en train d’enflammer le mercato. Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, le club phocéen s’est attaché les services d’un nouvel attaquant pour pallier le départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour Al-Qadsiah. Pablo Longoria a réussi à mettre la main sur Mason Greenwood, qui sortait d’une saison plutôt intéressante à Getafe, où il était prêté par Manchester United.

L'OM lâche plus de 30M€ sur Greenwood

Pour convaincre les Red Devils et mettre la main sur l’attaquant de 22 ans, l’OM a déboursé plus de 30M€. Malgré la polémique entourant Mason Greenwood au vu des accusations de violences conjugales et de viol contre lui, la formation olympienne a décidé de le recruter. L’ancien de Manchester United est désormais très attendu pour ses débuts. Et il n’a pas manqué de montrer à nouveau sa joie d’avoir débarqué sur la Canebière.

«J’attends avec impatience de jouer mon premier match»

« Je suis très content d’avoir eu cette opportunité de venir dans ce grand club et j’ai hâte de commencer. Je connais les fans, ils sont extraordinaires, passionnés, toujours nombreux et bruyants au stade. Et j’espère que nous ferons du bon travail cette saison. Je suis très optimiste, je pense que le groupe va bien m’accueillir et sur le terrain aussi évidemment. J’espère montrer mes qualités d’attaquant, marquer des buts, faire des passes décisives pour que l’on fasse une belle saison. La chose la plus importante, c’est l’équipe et ensuite les performances individuelles suivront. J’attends avec impatience de jouer mon premier match, j’ai très hâte et j’espère qu’il sera bon » a confié l’attaquant anglais dans un entretien accordé aux médias officiels de l’OM.